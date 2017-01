À 18 ans, il risque 14 ans de prison pour avoir utilisé son cellulaire au volant

Un homme de 18 ans doit comparaître devant un juge aujourd’hui pour faire face à de graves accusations en lien avec un accident de la route qui a coûté la vie à un piéton, samedi soir, à Thetford Mines.

L’accusé de 18 ans aurait tué un piéton de 19 ans, alors qu’il aurait eu en main son téléphone cellulaire.

La victime, Danick Lachance

TVA Nouvelles

Danick Lachance | Photo de la famille

La mère de Danick

Le père de Danick

TVA Nouvelles













La victime, Danick Lachance, 19 ans de Tring-Jonction, revenait de l’hôpital et marchait en bordure de la route 112 dans le secteur de Robertsonville lorsqu’il a été happé, samedi soir vers 21h.

Ce dernier a été transporté d’urgence dans un centre hospitalier où son décès a été constaté. Le conducteur du véhicule a subi un choc nerveux, et a été arrêté.

L’automobiliste a comparu par voie téléphonique dimanche, mais apparaitra devant un juge en journée lundi.

Il fait face à des accusations de conduite dangereuse et négligence criminelle causant la mort. Ces accusations sont passibles d’une lourde peine de prison, soit 14 ans de prison jusqu’à la prison à perpétuité.

Les parents de la victime encore sous le choc ont accordé une entrevue à TVA Nouvelles.

«Je pense que Danick était au mauvais endroit au mauvais moment. Danick c’était un jeune homme, et celui qui l’a frappé c’est un jeune homme aussi, a expliqué la maman du garçon. Texter au volant ce n’est pas fort, mais c’est un gamin. On n’est pas en colère, on est dans l’incompréhension. On voudrait avoir des réponses c’est sûr», a-t-elle ajouté.

Le père de Danick croit de son côté que des mesures devrait être mises en place afin d’empêcher les automobilistes de texter en conduisant.

«Ç’a l’a emporté mon fils, ça va en emporter d’autres. Tant que le gouvernement ne mettra pas ses culottes dans ne réglera rien. Je pense qu’il devrait mettre dans les autos des appareils pour brouiller les ondes», a commenté le père de Danick.