Après la douceur, la neige

Toute bonne chose à une fin. Après une semaine de doux temps où le mercure à flirter avec le point de congélation, les Québécois renoueront avec la neige, alors que jusqu’à 25 centimètres de neige sont attendus par endroit à partir de la nuit prochaine.

Du côté de Montréal, la tempête devrait arriver en fin de soirée et s’installer au cours de la nuit, promettant une heure de pointe chaotique pour mardi matin. Selon Environnement Canada, entre 15 et 25 centimètres de neige sont attendues. Les accumulations varieront toutefois en fonction de la quantité de précipitations qui tomberont sous forme de grésil.

Les régions au nord du Saint-Laurent peuvent s’attendre à recevoir plus de neige que celles au sud du fleuve.

La dépression devrait arriver à Québec et dans la région de Saguenay mardi matin, où 15 à 25 centimètres sont aussi attendus. La Côte-Nord et la Gaspésie devraient connaître un scénario similaire plus tard en journée.

Du côté de la Côte-Nord, la poudrerie pourrait aussi compliquer les déplacements.

Les régions les plus au sud de la province, incluant la ville de Sherbrooke, devraient s’en tirer avec seulement quelques flocons.