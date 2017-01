Bernard Gauthier veut garder le cap

Le parti de Bernard Gauthier perd des membres. C'est le cas du coporte-parole Frank Malenfant qui quitte Citoyens au pouvoir évoquant des transformations inattendues au sein de cette formation politique.

Frank Malenfant affirme qu’il ne se soumettra à personne et que son départ n’est pas lié à l’arrivée de Bernard Gauthier comme coporte-parole du parti.

Il a d’ailleurs de bons mots pour le syndicaliste qu’il décrit comme un homme humble et dédié qui veut vraiment se mettre au service de son monde.

Ce départ n’ébranle pas les convictions ni l'attachement que porte Bernard Gauthier pour ce parti auquel il s'est officiellement associé en décembre dernier.

«Il faut garder le cap», a-t-il affirmé à TVA Nouvelles, soulignant que Citoyens au pouvoir n’est pas le parti de Bernard Gauthier, mais une organisation qui défend la démocratie directe.

Il n'a pas voulu commenter davantage, affirmant qu’il doit se concentrer sur son travail de représentant syndical et qu’il a décidé de prendre un «break» des journalistes pour un temps.

Selon le démissionnaire Frank Malenfant, des divisions ont eu raison de deux autres collaborateurs avant lui, Richard Gauthier et Sylvain Drolet, qui ont aussi quitté.

Il affirme que plusieurs membres du parti ne peuvent plus s’associer au message actuellement véhiculé.

Il évoque une transformation radicale des valeurs centrales du parti dans une lettre publiée jeudi dernier.

«Je suis désormais incapable d’honorer les promesses de démocratie et d’égalité politique sur lesquelles j’ai construit, pendant plus de trois ans et de manière acharnée, la confiance des membres et des électeurs de ma circonscription.»

Si Bernard Gauthier n’a pas formulé de réaction, Citoyens au pouvoir l’a fait. Dans un communiqué non signé, publié sur la page Facebook du parti dimanche, il est écrit:

«Nous considérons que le projet de la démocratie directe, que prône le parti Citoyens au Pouvoir, doit être protégé par certaines règles restrictives temporaires et est nécessaire afin d’empêcher la dissolution de cette cause par des personnes mal intentionnées.»

Il n’a pas été possible d’obtenir de précision à propos de cette déclaration.