Coderre croit que le BAPE a déformé la réalité

Le maire de Montréal Denis Coderre a défendu bec et ongles le projet de Réseau électrique métropolitain (REM) et estime que le BAPE, dans son rapport rendu public vendredi dernier, «a déformé les faits et la réalité».

Il estime que le BAPE n'a pas tenu compte des documents du promoteur du projet, CPDQ Infra - une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec -, portant sur les impacts environnementaux. Il se dit d'ailleurs satisfait que CPDQ Infra ait amélioré le tracé en incluant trois nouvelles stations reliées au réseau du métro.

Rapport du BAPE sur le projet de REM : Une analyse qui ignore les faits et déforme la réalité https://t.co/oDOZealGdm — DenisCoderre (@DenisCoderre) 23 janvier 2017

Les partis d'opposition ont toutefois soulevé des craintes et de nombreuses interrogations par rapport à ce projet, en écho au rapport du BAPE.

«On a l'impression que la Caisse de dépôt agit en cowboy, et là on se demande où est le shérif», a lancé la chef de Vrai changement pour Montréal, Justine McIntyre, soulignant qu'il existe encore de nombreuses inconnues par rapport à l'achalandage.

«Le BAPE n'a pas d'agenda politique, il est tout à fait indépendant, et il n'a jamais été aussi critique envers un projet», a souligné François Limoges, le leader de Projet Montréal, pendant la période de questions du conseil municipal.