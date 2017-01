Des cliniques menacées de disparaître

C'est la course contre la montre actuellement à Québec pour assurer la fin des frais accessoires en santé dès cette semaine. Pendant ce temps, il y a des cliniques qui se préparent au pire alors que certaines seraient même menacées.

La polyclinique Pierre-Le Gardeur de Terrebonne offre un service de prélèvements sans rendez-vous qui dessert de 5000 à 6000 patients par année. Avec la fin des frais accessoires, le centre pourrait fermer ses portes dès jeudi.

Le Dr Luc Lasalle, copropriétaire de la clinique, affirme qu'il ne pourra pas couvrir tous les frais liés au fonctionnement du centre, si la loi est maintenue.

En plus, un médecin ou sa famille n'aura plus le droit d'être propriétaire d'un centre comme celui-là.

«Si on a une pénalité de 12 dollars, avec 15 dollars, on ne fait pas nos frais. Donc, le service qu'on donnait à la population, on va dire: "Écoutez, à partir de telle date, on ne peut plus vous l'offrir, tant qu'on est nous autres propriétaires". Une des options que j'ai, c'est de trouver quelqu'un, on est en pourparlers avec quelqu'un, qui pourrait bien l'acheter», explique le Dr Lasalle.

Le président de la Fédération des omnipraticiens croit toujours que les négociations en cours devraient aboutir d'ici jeudi.

«C'est ce qu'on a dit à nos médecins: on va réussir à s'entendre, de toute façon, c'est nous qui le finançons. Continuez à prendre des rendez-vous, au besoin on paiera rétroactivement», a expliqué le Dr Louis Godin en entrevue avec Mario Dumont.

Pour le Dr Lasalle, la réforme arrive trop rapidement. «C'est pas préparé. C'est pas préparé! Je ne partirais pas en voyage en organisant un voyage comme ça, là», insiste-t-il.

Reste à voir maintenant si Québec et les médecins auront suffisamment de temps pour répondre aux nombreuses questions soulevées par la fin des frais accessoires.