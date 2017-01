Des incertitudes élevées se pointent à l’horizon selon Desjardins

Les économistes de Desjardins soutiennent que les perspectives économiques actuelles sont encourageantes, mais considèrent que «les incertitudes sont élevées», en raison notamment des politiques à venir de l’administration Trump aux États-Unis.

Pour le Canada, Desjardins prévoit une hausse du PIB réel de 1,3% en 2016, de 1,9% cette année et de 2,0% l’an prochain.

«Au Canada, le quatrième trimestre de 2016 a commencé sur une note négative avec une diminution de 0,3% du PIB réel par industrie en octobre, a souligné l’institution dans la plus récente mouture de ses prévisions économiques et financières. Cela dit, les perspectives s’annoncent plus favorables pour les deux derniers mois de 2016. En outre, le volume des exportations de marchandises a rebondi de 3,9 % en novembre, tandis que le marché du travail a bénéficié d’une création de plus de 200 000 emplois au cours des cinq derniers mois de 2016.»

Pour le Québec, Desjardins a revu ses prévisions à la hausse pour 2016, en raison de «l’acquis de croissance» élevé au premier semestre et de l’augmentation de 2,1% du PIB au troisième trimestre. Pour 2016, le PIB réel québécois devrait ainsi croître de 1,8%, alors qu’en 2017, la croissance devrait être de 1,7%, puis de 1,5% en 2018.

Pour ce qui est de l’économie mondiale, Desjardins table maintenant sur une croissance de 2,9% en 2016, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 3%. Une des raisons de cette baisse est la diminution des prévisions concernant l’économie indienne, a indiqué Desjardins.

Pour 2017, les économistes de Desjardins prévoient une croissance de 3,3%, alors que pour 2018, celle-ci sera de 3,4%.

Desjardins accompagne ses perspectives généralement encourageantes de certains facteurs qui pourraient exercer une influence sur celles-ci.

«La faiblesse des économies émergentes demeure une source d’inquiétude, a expliqué l’institution financière québécoise. Un ressac de l’économie européenne, des négociations difficiles avec le Royaume-Uni à l’issue du référendum sur le Brexit et les risques géopolitiques qui persistent pourraient aussi perturber l’économie mondiale, tout comme la possibilité de guerres commerciales. Aux États-Unis, l’incertitude quant aux politiques qui seront mises de l’avant par la nouvelle administration de Donald Trump est une source importante de risques.»

Notamment, souligne Desjardins, «les prévisions peuvent être grandement affectées par la réaction des ménages, des entreprises, des marchés financiers et des gouvernements étrangers à des éléments comme le protectionnisme du nouveau président, le gonflement de l’endettement du gouvernement fédéral américain et la réforme de l’immigration.»

Ainsi, au Canada, les risques demeurent orientés à la baisse, mais «les incertitudes ont monté d’un cran en raison d’une recrudescence du protectionnisme américain».

«En outre, l’avenir de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) est incertain. La situation du marché immobilier et l’endettement élevé des ménages restent aussi une source de préoccupation, notamment avec les nouvelles règles fédérales sur le crédit à l’habitation et la hausse de certains taux hypothécaires.»

Pour les États-Unis, Desjardins prévoit une croissance de 1,6% en 2016, de 2,5% cette année et de 2,1% l’an prochain.