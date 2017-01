Engouement marqué de golfeurs pour des balles vendues chez Costco

Un produit récemment vendu sans tambour ni trompette chez Costco a créé un engouement hors du commun chez les amateurs de golf et n’est maintenant disponible que sur eBay ou d’autres sites de revente du genre.

Le produit en question est la balle de golf Kirkland Signature, une marque privée de Costco qui comprend plusieurs autres produits allant des batteries de cuisine aux couches pour bébé.

Selon un article du «Wall Street Journal», ces balles de golf se détaillaient à 29,99 $ US pour deux douzaines, soit 1,25 $ US chacune. À ce prix, ces balles sont devenues les moins chères sur le marché, attirant l’attention des passionnés du golf.

La rupture de stock a suivi leur mise en marché très rapidement lorsque des informations ont circulé dans les réseaux spécialisés à l’effet qu’à certains points de vue, elles étaient aussi performantes que des balles se vendant plus de deux fois plus cher, a souligné le journal américain.

La rareté des balles Kirkland Signature de Costco a alors fait en sorte de transférer leur commerce sur les sites de revente, tout en entraînant une forte hausse de leur prix. Par exemple, sur eBay, en fin de semaine, un vendeur offrait deux douzaines de balles pour 135 $ US, indiquant en avoir vendu cinq lots en 24 heures et en ayant encore trois à vendre. Un autre vendeur demandait 300 $ US pour quatre douzaines de balles.

Le phénomène ébranle grandement l’industrie et la croyance que la qualité des balles de golf correspond généralement à leur prix, a souligné le «Wall Street Journal».

Ce qui surprend, entre autres, c’est que Costco n’est pas dans le domaine des balles de golf, n’a pas d’ingénieurs, de chercheurs ou de designers qui assurent leur conception ni de joueurs qu’elle commandite. Ses balles Kirkland Signature ont été fabriquées dans une usine sud-coréenne par une compagnie néerlandaise du nom de Nassau Golf, qui fournit aussi des balles pour TaylorMade, un important manufacturier américain d’équipement. Selon le «WSJ», qui cite un responsable chez Nassau, la compagnie a eu un surplus de balles qu’elle a vendu à Costco par le biais d’un intermédiaire et qui semble avoir été épuisé rapidement par une demande débridée.

Au cours des derniers jours, Costco a retiré le produit de son site web et on ne sait pas si ces balles seront de nouveau disponibles. «Il n’y a pas un certain nombre de balles qui sont promises pour livraison à Costco, a dit au «WSJ» Shim Kwang-Suk, le directeur de l’usine de Nassau, en Corée du Sud. Nous produisons d’abord d’autres produits et ensuite, s’il en reste, nous livrons à Costco.»