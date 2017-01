Ian McKellen met en garde ses fans contre Trump

Ian McKellen a marché ce week-end dans les rues de Londres pour la Women’s March. Organisées dans plusieurs villes américaines, mais aussi dans plusieurs pays, ces manifestations dénonçaient la vision du Président américain Donald Trump sur les questions relatives aux femmes.

Après avoir défilé dans la capitale britannique, Ian McKellen a mis en garde ses admirateurs sur Facebook. «Il (Donald Trump) a eu un impact sur nous tous, personnellement, a écrit l'acteur de 77 ans. Certains, comme lui, pensent qu'ils peuvent s'identifier à lui, le croient peut-être parce qu'ils l'ont vu à la télévision et pensent que le milliardaire et son équipe de milliardaires sont vraiment du côté des amis. Le reste d’entre nous, y compris la majorité des électeurs aux États-Unis, voit clair dans ce jeu, après tout, ce numéro n'est pas vraiment subtil. Mais il nous a irrité, il nous agace, il nous met en colère et nous désespère, c’est comme s’il était arrivé à la fin de son spectacle et qu’il transformait la démocratie en spectacle pour la télévision ou Twitter.»

Ian McKellen, qui est ouvertement homosexuel, a été très inquiet en voyant que juste après l’investiture de Donald Trump, la page sur les droits des LGBT avait été supprimée du site de la Maison-Blanche. Pour l’acteur, cela ne présage rien de bon pour l’avenir et l’égalité des droits. «Que va-t-il se passer ? Sans aucun doute, ses partisans passeront bientôt par la désillusion. Nous autres, nous ne pouvons pas le laisser régner de manière incontestée. Les marches dans le monde entier étaient un bon début. Certains qui le craignent disent ‘’Laissez-lui une chance’’. OK, il a commencé par retirer les pages sur les sujets LGBT, le changement climatique et les financements des arts du site internet du Président des États-Unis. Il a eu sa chance», a ajouté Ian McKellen.

Très sérieux et très engagé, l’acteur a toutefois fait rire ses fans lors de la marche londonienne de samedi. Dans les rues, il a été photographié en train de tenir une pancarte avec la photo de son bon ami Patrick Stewart dans le rôle du capitane Picard, de Star Trek. Sur cette photo, il se prend la tête dans les mains. Outre Ian McKellen, de nombreuses autres stars ont participé à des marches. À Washington, Scarlett Johansson, Michael Moore et Madonna ont pris la parole notamment.