La Cage continuera à se transformer

Le Groupe Sportscene a changé de nom, de look, en plus d’avoir ouvert un restaurant dans le Quartier des spectacles à Montréal. Ces changements ont eu une influence réelle sur son chiffre d’affaires en hausse de 3,5 % l’an passé.

Son président Jean Bédard parle des défis qu’il doit affronter avec le chef d’antenne Pierre Bruneau, dans le cadre du segment Carte d’affaires de TVA Nouvelles.

Q : Les défis sont énormes dans le secteur de l’alimentation, surtout pour les repas assez rapides, parce que les gens passent chez vous pour cela. Comment vous adaptez-vous ?

JB : On est dans un segment mitoyen entre le fast food et le haut de gamme, c’est un segment où il y a beaucoup de mouvements depuis les cinq dernières années. Ça met beaucoup de pression sur les restaurateurs.

Q : Louis-François Marcotte s’est joint à vous l’an passé pour vous aider à choisir de nouveaux menus. Les gens sont plus exigeants ?

JB : Louis-François est avec nous à temps plein, il fait partie intégrante de mon équipe. Il nous aide à développer la nouvelle offre de la Cage et à nous assurer que les jeunes qui font très attention à ce qu’ils mangent, y trouvent ce qu’ils recherchent. Il nous donne un bon coup de main pour nous adapter à ça.

Q : Est-ce que vous voyez des changements dans les habitudes et les comportements des consommateurs ?

JB : Oui, les gens sont très sélectifs sur la fraicheur et la provenance. Ils veulent être informés d’où nos produits proviennent. Ça a changé notre façon de nous approvisionner. C’est une grande transformation et on n’a pas le choix de la suivre. On est là depuis 30 ans et si nous voulons y être encore dans les 30 prochaines années, il faut nous adapter.

Q : Parmi les défis que vous devez affronter, il y a le salaire minimum qui va augmenter de 50 cents , quels effets est-ce que ça fait sur votre entreprise ?

JB : Ça a beaucoup d’impact pour une entreprise comme la nôtre où le tiers de nos dépenses sont les salaires. C’est une industrie qui emploie beaucoup de jeunes, où il y a beaucoup de rotation de personnel et de formation à donner. Toute hausse du salaire minimum fait une pression sur nos coûts. Et les consommateurs veulent une marge de manœuvre financière. On n’a donc pas beaucoup d’espace pour garder des marges bénéficiaires raisonnables.

Q : Vous avez 48 restaurants, est-ce que vous voyez encore de l’expansion possible au Québec, ou ailleurs ?

JB : Au Québec nous allons relocaliser certains restaurants. Dans les deux à trois prochaines années, on va se concentrer à compléter notre virage, à rénover nos restaurants. Mais je suis convaincu qu’avec notre nouveau concept et notre nouvelle image, il y a de l’ouverture pour nous étendre à l’extérieur du Québec.

Q : L’image de la brasserie, c’est quelque chose qui est populaire chez les jeunes. Est-ce qu’ils y vont encore pour le hockey ?

JB : On voit que les gens suivent d’autres sports, le Super Bowl, le soccer, pas uniquement le hockey, ils sont là quand il y a un évènement. Nous, ça demeure notre mission et on veut être là pour y répondre.

Q: Vous êtes alors optimiste pour l’avenir ?

B : Oui, on a fait de gros efforts. Ça a été bien difficile dans les deux dernières années, mais on aime beaucoup la position où on est et on voit l’avenir avec optimisme.