La Ressource récolte plus de 300 000$

Le 20e Téléradiothon de La Ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent/ Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine a atteint son objectif financier. Un grand total de 300 920$ a été amassé.

Il s’agit du deuxième plus gros montant récolté pour l’événement-bénéfice.

Samedi, La Ressource a proposé une soirée musicale de qualité avec plusieurs artistes, dont Yann Perreau, Marie-Pierre Arthur, Dave Richer et Marco Calliari.

Le spectacle a attiré près de 600 spectateurs à la salle Desjardins-TELUS de Rimouski. Il a ensuite été diffusé en boucle le lendemain, de 10h à 20h, sur les ondes des télévisions communautaires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

L'organisme a vécu des difficultés financières au cours des derniers mois. Il a été contraint de réduire certains services. Ce montant permettra à la direction de consolider les activités pour la prochaine année.

La directrice régionale, Thérèse Sirois, estime que des menaces planeront toujours sur La Ressource, tant et aussi longtemps que le gouvernement ne fera pas sa part avec des subventions.

«On est saturé! La Ressource fait beaucoup d’activités de financement et on fait un bon téléthon, mais on ne peut pas en demander plus aux gens. Notre objectif de 300 000 $ est très réaliste, on est capable de l’atteindre. On a quand même besoin de sous récurrents et c’est sous, c’est le réseau de la santé qui peut nous les donner.»

Thérèse Sirois rappelle que La Ressource entre dans la vie des gens, quand le réseau de la santé ne suffit plus, il est donc essentiel d’en maintenir les services.

L’organisme vient en aide à 1200 personnes handicapées entre La Pocatière et les Îles-de-la-Madeleine et répond à plus de 3000 demandes chaque année.

Depuis sa création, plus de 4 millions $ ont été donnés en services aux membres.