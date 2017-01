L'école commence trop tôt le matin et mine ainsi le succès scolaire

L’adoption d’horaires moins matinaux pour le début des classes pourrait permettre aux adolescents d’obtenir de meilleurs résultats scolaires, avancent des chercheurs de l’Université McGill.

«En raison de son horloge biologique, l’adolescent n’est pas fait pour se lever tôt. La puberté retarde de deux ou trois heures l’horloge biologique. Pour un jeune du secondaire, il est biologiquement très difficile de s’endormir avant 23h et de s’extirper du lit avant 8h», a expliqué lundi Geneviève Gariépy, auteure principale de cette étude.

Selon cette postdoctorante de l’Institut des politiques sociales et de la santé de l’Université McGill, en forçant un début des classes trop tôt, les adolescents doivent continuellement lutter contre leur rythme biologique. Elle soutient que partout au Canada, le report du début des cours devrait être sérieusement considéré.

Les chercheurs de McGill s’appuient sur d’autres études, menées ailleurs dans le monde, qui ont aussi montré des corrélations entre un manque de sommeil et des résultats scolaires plus faibles. Ils en concluent qu’avec des cours qui s’amorcent plus tard, les chances de réussite seraient plus importantes.

«Les adolescents en manque de sommeil ont de moins bonnes notes, éprouvent plus de problèmes de santé et sont plus sujets à la dépression, à l’anxiété et aux troubles du comportement», précise l’équipe de recherche dans un communiqué.

Des données portant sur 30 000 élèves de 362 écoles canadiennes ont été analysées et colligées dans le cadre de cette étude dont les résultats ont été publiés dans le «Journal of Sleep Research». On y découvre aussi que le tiers des adolescents canadiens ne dort pas suffisamment.