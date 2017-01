Moins de neige... plus de nids-de-poule!

La saison des nids de poules s’étire maintenant sur 6 mois. Déjà, l’eau ruisselle dans l’accotement, des trous se forment dans la rue et on est pourtant encore bien loin du printemps.

«Il faut maintenant prévoir des équipes attitrées à la réparation tout l’hiver, parce qu’on a des épisodes de gel et de dégel comme au printemps», explique Yvan Toutant de la ville de Trois-Rivières.

Leur équipe en a réparé plus de 750 cet hiver. La semaine dernière, trois équipes y travaillaient à temps plein.

À l’Université du Québec à Trois-Rivières, le professeur Ali Assani étudie les changements climatiques et le réchauffement planétaire. Selon lui, il est tombé dans les dernières années 22% moins de neige au Québec qu’au cours des années 1980.

«Si on a moins de neige, on a moins d’eau qui s’infiltre dans la nappe phréatique. Ça donne moins de réserve d’eau à utiliser pour le reste de l’année. Alors oui, on doit s’inquiéter», opine-t-il.

Ça expliquerait aussi le faible niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent. On a déjà vu des navires incapables d’y naviguer.

«La neige, c’est la première source d’eau au Québec. Quand elle fond, elle ruisselle dans les cours d’eau.»

Alors que sévit un redoux qui apporte des températures presque printanières, voilà qu’un homme de Trois-Rivières a découvert cette fin de semaine une chenille qui rampait près de son garage.

L’homme de 84 ans compte en prendre soin à l’intérieur de son domicile puisque, ce n’est pas tous les jours qu’on peut assister à la transformation d’un papillon en plein hiver.