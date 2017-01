Projet d’envergure pour une entreprise de Rimouski

L’entreprise rimouskoise Exploration Puma est sur le point d'acheter un terrain au Nouveau-Brunswick qui renfermerait un important gisement de 610 millions de livres de zinc.

La valeur brute avant exploitation est considérable considérant le prix du zinc sur les marchés internationaux qui se négocie actuellement à 1,20 $ US la livre.

Cependant, il reste encore bien des étapes à franchir avant de passer à l’étape de l’exploitation.

Installée dans une ancienne maison de médecin convertie en siège social, une petite équipe s’active.

«Lorsqu’on a commencé à regarder le projet, le zinc était à 0,78 $ US la livre. Quand on a eu les prévisions que ça allait monter à 1 $-1,20 $-1,30 $, j’ai pris la décision d’appeler le vendeur et de faire une offre. Pour la transaction comme telle, on fait des versements sur 4 ans pour une valeur totale de 9 millions $» explique le directeur général et géologue Marcel Robillard.

«On a envoyé les papiers à la bourse et on a reçu les rapports techniques le 21 décembre. On est présentement à faire le modèle financier pour les paiements initiaux au vendeur.» ajoute-t-il.

Dans les prochaines semaines, Puma Exploration va compléter l’achat du terrain.

Un représentant de l’organisation à but non lucratif, Mining Watch Canada, explique que le type de gisement de cette mine pourrait générer beaucoup de résidus. «Contrairement à d’autres mines de métaux, il va y avoir davantage de résidus miniers toxiques à gérer», souligne le coordonnateur Ugo Lapointe.