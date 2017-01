Renégociation de l’ALENA : quels risques pour le Canada?

Le président des États-Unis Donald Trump a affirmé dimanche qu'il allait commencer à renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) avec les dirigeants du Canada et du Mexique qu'il doit rencontrer prochainement.

L'ALENA, entré en vigueur en janvier 1994, associe les États-Unis, le Canada et le Mexique dans une vaste zone de libre-échange. Donald Trump l'accuse d'avoir encouragé l'exode d'emplois manufacturiers américains vers le Mexique.

Toutefois, la fin de l’ALENA ne veut pas dire la fin du libre-échange entre le Canada et les États-Unis.

Selon l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, les deux pays qui sont dans la mire du nouveau président américain sont la Chine et le Mexique, pas le Canada.

«Pour atteindre ses objectifs, Donald Trump doit remettre en question le contenu de l’ALENA, qui concerne également le Canada. L’autre chose dont il faut tenir compte, c’est que la Chine et le Mexique ont une balance commerciale qui leur est très favorable, alors que pour le Canada et les États-Unis, les échanges commerciaux sont en équilibre», a expliqué M. Charest en entrevue avec Paul Larocque à 100% Nouvelles.

L’ancien premier ministre croit que le Canada n’est pas la cible de M. Trump, «mais nous pourrions être une victime collatérale» des décisions prises par le nouveau président américain.

Commentaires rassurants

Le genre de Donald Trump, Jared Kushner, doit d’ailleurs rencontrer le premier ministre canadien Justin Trudeau mardi.

Stephen Schwarzman, un conseiller du président américain Donald Trump, s'est montré rassurant par rapport à l'avenir des relations commerciales canado-américaines. Il a rencontré lundi à Calgary les ministres du gouvernement Trudeau.

M. Schwarzman a cité le Canada en exemple sur le plan des échanges commerciaux avec les États-Unis, faisant valoir qu’ils étaient «équilibrés».

«Il peut y avoir certaines modifications, mais essentiellement, les choses devraient aller bien pour le Canada en ce qui a trait aux discussions avec les États-Unis», a soutenu cet homme d’affaires, à la tête de la firme d'investissement Blackstone Group.

Industrie automobile en danger?

Jean Charest croit toutefois que l’industrie automobile canadienne pourrait écoper.

«Les premiers signaux sont bons... mais attention dans le cas de l’automobile, c’est un marché continental des trois pays, le système actuel prévoit que si 60% et plus de l’automobile est fabriqué au sein des trois pays ensemble, il n’y a pas de tarifs. Les États-Unis veulent changer la formule. Ils veulent qu’un pourcentage X de la voiture soit fabriqué aux États-Unis, ce qui est très différent de l’entente que nous avons actuellement. Cela pourrait avoir des conséquences négatives pour le secteur automobile au Canada», précise M. Charest.

Selon l’ancien premier ministre, M. Trump ne veut pas tout déchirer, et veut plutôt envoyer une demande plus générale de renégociation de l’ALENA.

«Il veut premièrement protéger le secteur manufacturier, en particulier l’automobile. Deuxièmement, il veut se défaire des dispositions d’arbitrage de tribunaux et de panel de l’ALENA. La troisième chose qu’il a dite et qui est plus inquiétante, c’est qu’il veut une entente qu’il pourra facilement rouvrir si elle devient désavantageuse pour les États-Unis», ajoute M. Charest.

Selon lui, le grand défi du Québec et du Canada sera d’établir quelles sont ses demandes lors de nouvelles négociations.

«Nous sommes l’une des économies mondiales qui dépendent le plus des exportations pour maintenir notre niveau de vie.»

La nouvelle administration républicaine a d'ores et déjà averti que si ses partenaires refusaient une négociation «qui apporte aux travailleurs américains un accord équitable», les États-Unis quitteraient l'ALENA.

Selon les statuts de l'accord, l'une des parties peut notifier aux autres son intention de le quitter, ouvrant alors une période de 180 jours pour entamer de nouvelles négociations. Si aucun nouvel accord n'est conclu, l'ancien est alors dissous.