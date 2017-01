Shia Labeouf pète les plombs contre un manifestant

Shia LaBeouf a lancé avec Säde Rönkkö et Luke Turner ce vendredi un projet qui s’étendra sur quatre ans, baptisé HE WILL NOT DIVIDE US (Il ne nous divisera pas, NDLR).

Les deux acteurs protestent contre le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, et ont invité le grand public à prendre part à leur initiative en chantant ou déclamant cette phrase devant une caméra fixée devant le Museum of the Moving Image de New York.

Les premiers débordements ont déjà eu lieu, puisqu’un homme a déclaré dimanche devant la caméra : « Nous devons nous assurer de l’existence des blancs en tant que race », provoquant la colère de Shia LaBeouf, qui se tenait tout près. En effet, cette phrase est proche d'un slogan néo-nazi, connu sous le nom de Fourteen Words.

Ce dernier s’en est violemment pris au perturbateur, lui criant son slogan « He will not divide us » au visage, et l’éloignant de la caméra. Cette altercation survient après la fin d’un week-end riche en protestations suite à l’investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, qui a reçu le soutien, entre autres, des leaders suprémacistes blancs.

Des millions de personnes ont défilé samedi dans les rues du monde entier pour la « Women’s March », à laquelle ont également participé Katy Perry, Madonna, Scarlett Johansson ou encore America Ferrera.