Tabassé pour avoir lancé sa bière sur une voiture

Une altercation un brin surréaliste être piétons et automobilistes en dégénéré en agression armée au cours de la nuit de dimanche à lundi, à Laval.

Selon Évelyne Boudreau, porte-parole pour la police de Laval, l’histoire a débuté vers 3 h 40, alors que deux hommes sortant d’un bar rentraient chez eux, à pied, lorsqu’ils ont été frôlés d’un peu trop près à leur goût par une voiture sur le boulevard Saint-Rose. Ulcéré, l’un d’entre eux a répliqué en lançant une bière sur le véhicule.

La conductrice s’est alors mise à suivre de près les deux piétons, qui ont pris la fuite, non s’en prendre le temps de s’armer d’un bâton. Or, l’un des deux hommes a glissé et est tombé au sol. Les quatre automobilistes en ont profité pour s’arrêter à sa hauteur, débarquer du véhicule et passer à tabac la victime, avec son propre bâton.

L'homme s’en est tiré avec des lacérations à la tête et de probables fractures à un doigt et au nez.

Appelés sur les lieux par le second piéton et d’autres témoins, les policiers ont mis à contribution la description de la voiture du suspect et la neige fraîchement tombée pour retracer les quatre agresseurs dans le stationnement d’un bloc appartement.

Ceux-ci, deux hommes et une femme dans la quarantaine ainsi qu'un homme dans la vingtaine ont été arrêtés et étaient toujours interrogés par les enquêteurs lundi matin.

Le quatuor pourrait être amené à comparaître dès cet après-midi au palais de justice de Laval.