Trump, le mensonge et les «faits alternatifs»

Donald Trump commence sans surprise sa présidence dans la polémique. Au lendemain de son assermentation, le 45e président américain s’en est pris aux médias, les accusant d’avoir menti en sous-estimant la foule présente à la cérémonie de vendredi, à Washington.

Le porte-parole de la présidence a aussitôt défendu le soutien populaire à l’égard du nouvel occupant de la Maison-Blanche en affirmant que jamais il n’y avait eu autant de monde pour cet événement dans l’histoire des États-Unis.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles M. Trump avait poussé son porte-parole à prononcer «des mensonges» sur la participation, la conseillère du président a répondu que ce dernier avait présenté des «faits alternatifs», une étrange tournure de phrase qui a aussitôt enflammé Twitter.

De l’avis des deux analystes de «La Joute», un mensonge est un péché mortel, surtout en politique, précise Bernard Drainville. Et c’était bel et bien un mensonge, soutient Luc Lavoie, qui était sur place dans la capitale américaine pour constater de visu que la foule était beaucoup plus clairsemée qu’en 2009, par exemple, lorsque Barack Obama est devenu le premier président afro-américain.

Quant à l’expression de «faits alternatifs», Luc Lavoie y voit une «nouvelle façon de décrire le mensonge». «Il faut accepter maintenant qu’il y ait des faits alternatifs. Le mur chez vous, il est blanc, mais en fait je peux dire qu’il est noir parce que c’est un fait alternatif», dit-il, en évoquant les affabulations du défunt dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, qui avait prétendument remis une carte de 39 lors d’une ronde de golf... de 18 trous!

Les médias, l'ennemi n°1

Fidèle à sa réputation, Trump a reconnu qu’il était en guerre contre les médias. «Il est allé voir les gens de la CIA samedi et leur a déclaré que les journalistes étaient parmi les êtres humains les plus malhonnêtes sur Terre», note Bernard Drainville, à l'antenne de l'émission d'actualité politique «La Joute», à LCN.

«Là, il est en guerre contre pas mal de monde. Je ne sais pas pendant combien de temps il va pouvoir tenir ça, s’il pense qu’il va pouvoir passer à travers quatre ans de présidence juste avec son fil Twitter...»

De nouveaux sites d’information, aussi appelée des sites alternatifs, ont poussé tels des «champignons» au cours des dernières années, souligne Luc Lavoie, citant l’exemple de Breitbart news, dont le propriétaire le bras droit de Donald Trump.

«La base de Trump s’informe essentiellement par ces médias-là et celle-ci est convaincue comme lui que les autres [médias], tout ce qu’ils écrivent, ce sont des mensonges. Trump continue donc à alimenter cela et il veut que sa gang continue de s’informer par ces médias dits alternatifs», dit-il.

Signe des temps, pendant la campagne présidentielle, Bernard Drainville nous rappelle d’ailleurs que «les nouvelles fausses ont été plus lues que les vraies nouvelles. Si bien que les gens qui nous écoutent ne savent plus très bien ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Dans quelle démocratie va-t-on vivre aux États-Unis?» se demande-t-il.

Peut-être aurons-nous une réponse plus précise à cette question dans quatre ans...

Voyez dans la vidéo ci-dessus un extrait de l’émission «La Joute».