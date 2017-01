Un élève musulman poursuit son ancienne école

Un ancien élève musulman du Collège Charlemagne à Pierrefonds, dans l’ouest de Montréal, ainsi que sa mère, poursuivent l’institution d’enseignement pour l’avoir dénoncé à tort à la police comme étant un extrémiste, a rapporté le «Globe and Mail», lundi.

L’élève, qui avait 15 ans soit au moment des faits reprochés à l’automne 2015, a été arrêté, menotté et interrogé pendant de longues heures après avoir été présenté par la direction comme renfermé et antisocial, et non respectueux de l’autorité.

Un rapport de police cité par le «Globe» indique par ailleurs que la direction de l’école avait rapporté que certains avaient entendu le jeune homme crier «al-Qaïda».

Dans une déclaration soumise à la police, écrit le journal, la principale de l’école a en outre indiqué que l’élève en question avait lu le Coran pendant l’été, sans donner d’explication.

L’élève, dont le nom n’a pas été rendu public puisqu’il s’agit d’un mineur, a été renvoyé de l’école, s’est retrouvé en cour et a été acquitté. Son avocat avait notamment fait valoir que tout avait découlé du fait qu’une monitrice de l’école avait mal interprété une phrase qu’il avait prononcée en présence d’autres élèves et qu’il avait ainsi été présenté injustement comme un extrémiste.

Selon le «Globe and Mail», le Collège Charlemagne a par la suite offert de le reprendre à la condition qu’il s’excuse pour son comportement, mais il a plutôt changé d’école.

L’adolescent et sa mère soutiennent que toute cette affaire a porté atteinte à ses perspectives d’avenir et a nui à ses résultats scolaires.