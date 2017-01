Un jeune homme atteint de progéria décède à l'âge de 20 ans

Un Ontarien atteint d’une maladie génétique très rare qui accélère le vieillissement est décédé en fin de semaine à Hamilton.

Devin Scullion était devenu un modèle pour les autres enfants souffrant de la progéria, car il avait atteint l’âge de 20 ans malgré les pronostics des médecins.

Sa mère, Jamie Madley, a partagé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, rendant hommage à son courage.

«Tu seras toujours dans mon coeur. Demain ne sera plus pareil sans toi. Merci de m’avoir laissé être ta maman. Je t’aime tant mon beau garçon», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Forever in my heart. Tomorrow will not be the same without you, thank you for allowing me to be your mother. I love you so much RIP my beautiful baby boy xoxo ❤ Lord please give me the strength to get thru this Une photo publiée par Jamie (@jamiemadley) le 22 Janv. 2017 à 14h46 PST

En entrevue à Global News au printemps dernier, le jeune homme expliquait les problèmes physiques auxquels il devait faire face malgré son âge, des problèmes tels que l’arthrite.

«S’il se met à pleuvoir, mes genoux vont me faire mal», plaisantait-il.

Devin, qui est né prématuré a reçu le diagnostic de progéria lorsqu’il n’avait que quatre mois. Il a fait plusieurs attaques cardiaques avant l’âge de six ans et a souffert du coeur pendant de longues années après.

Le jeune homme a longtemps expliqué que sa «longévité» était due à ses amis de la Fondation de recherche sur la progéria de Boston.

Il a aussi participé un essai clinique pendant plus de six ans, un traitement qui l’a aidé à mieux s’alimenter et à prendre des forces.

Une des fondatrices de la Fondation américaine a dit être «dévastée» par le décès de Devin.

«Nous sommes très tristes d’apprendre la mort de Devin. Son décès nous donne envie de nous battre encore plus fort contre cette maladie», a fait savoir Audrey Gordon à Glolbal News.

«Il était si fort, c’est un gentil garçon, avec un formidable sens de l’humour. Il était un modèle pour beaucoup de jeunes. Sa façon de se battre contre la maladie et de vouloir vivre sa vie le mieux possible. Ça a été précieux de l’avoir dans nos vies.»

Devin Scullion était le deuxième patient atteint de progéria le plus vieux dans le monde.