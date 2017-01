Un virus envoie une cinquantaine d’étudiants à l’hôpital

L’éclosion d’un mystérieux virus jeudi soir dernier sur le campus du Collège Humber, à Toronto, a rendu malade plus de 200 étudiants et forcé l’hospitalisation d’une cinquantaine d’être eux, ont rapporté plusieurs médias.

Après quelques jours d’enquête, les autorités sanitaires de Toronto ont indiqué, dimanche, que le coupable pourrait être un norovirus. «Nous attendons toujours les résultats des tests en laboratoire, mais les signes et les symptômes des étudiants supportent [cette théorie]», a avancé le docteur Michael Finkelstein au «Toronto Star».

Selon Santé Canada, les norovirus provoquent des gastro-entérites, notamment marquées par de la diarrhée, des vomissements et des douleurs abdominales. Ils sont extrêmement contagieux et se propagent via les excréments, les surfaces contaminées et les aliments contaminés. Une fois remise sur pied, une personne peut tout de même demeurer contagieuse pendant quelques jours.

Le collège a haussé la fréquence à laquelle le ménage est fait dans ses résidences pour tenter d’enrayer le virus, en plus d’avoir distribué des bouteilles d’eau pour inciter les étudiants à demeurer hydratés.

Bien que la situation semble vouloir se résorber, les autorités sanitaires comptent inspecter la cafétéria du collège lundi pour évaluer si le problème ne viendrait pas d’un empoisonnement alimentaire.