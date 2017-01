Une annonce de condo à vendre devenue virale

Une propriétaire de la Montérégie a probablement trouvé la recette gagnante afin d’obtenir le plus de visibilité possible pour réussir à vendre son condo.

Marie-Ève Martel a écrit une annonce vraiment originale sur Kijiji, devenue virale, moins de douze heures après sa publication.

«J’ai eu l’idée avec mon chum hier soir. Il y en a beaucoup (de condos) à vendre dans mon secteur et c’est difficile de se démarquer. J’ai écrit l’annonce, je l’ai mise en ligne sur Kijiji vers 9h30 et je me suis couchée. C’est ce matin en me réveillant que j’ai vu l’engouement autour de mon texte», a-t-elle indiqué à TVA Nouvelles.

Marie-Ève Martel raconte dans sa petite annonce qu’elle pensait demeurer célibataire toute sa vie, mais qu’elle a heureusement rencontré le «prince charmant». Son condo de Saint-Basile-le-Grand ne convient donc plus à ses besoins.

Elle raconte s’être acheté un condo en 2011 «avec-assez-de-place-pour-mettre-toute-mon-linge-pis-mes-souliers-pis-un-grand-bain-podium», mais les choses ont changées.

On peut y lire que «le condo est également situé tout près «du McDo (pour manger mes émotions), de la SAQ et du dépanneur (pour boire ma solitude sur ma terrasse), de l’animalerie (pour nourrir mes chats), d’une pharmacie (pratique pour les lendemains de veille), d’un fleuriste (pour me rappeler qu’y a pas personne qui m’en achète, des hosties de fleurs) pis de la caisse pop (pour me remettre dans face que j’ai pas personne pour splitter les factures). En plus, yé pas trop loin du gym (d’un cas où que j’y rencontre quelque chose de potable) ni du train et de l’autobus (parce que j’aguis ça, conduire à Montréal). »

Son annonce mise en ligne le 22 janvier intitulée «Dire que j’ai failli finir vieille fille», a été vue plus de 44 000 fois sur Kijiji depuis sa publication dimanche soir.

Marie-Ève Martel dit avoir reçu depuis deux courriels sérieux de gens intéressés par l’appartement.