Une demande en mariage ruinée devant la «Kiss Cam»

Un jeune couple est passé par toute une gamme d'émotions, samedi soir, lors d'une partie de basketball des Hawks d'Atlanta. Une chose est certaine, il se souviendra longtemps de cette soirée.

Pendant une pause, de nombreux spectateurs qui assistaient à la partie ont participé à la «Kiss Cam», ce moment où une caméra s'arrête sur des couples qui doivent ensuite s'embrasser.

Un jeune homme a décidé de profiter de ce moment devant la foule pour demander à sa copine de l'épouser.

Alors qu'il se met sur un genou et qu'il montre une bague à sa petite amie, voilà que quelqu'un le pousse.

Perdant pied, le jeune homme échappe la bague. S'en suit un moment de panique alors qu'on tente de retrouver le bijou égaré.

La vidéo a créé un véritable malaise sur les réseaux sociaux. La publication sur Twitter par les Hawks a été partagée plus de 18 000 fois et aimée plus de 23 000 fois.