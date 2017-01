Vancouver, troisième ville la plus inabordable au monde

Aux prises avec un marché de l’habitation qui connaît une hausse des prix galopante, Vancouver est parvenue à se hisser à la peu enviable troisième position des villes les plus inabordables au monde en 2016, selon l’étude annuelle du site Demographia.

Pour comparer les villes entre elles, l’urbaniste Wendell Cox a divisé le coût médian des maisons avec le revenu médian des ménages.

Du côté de Vancouver, le prix médian a atteint 11,8 fois le revenu médian des ménages au cours de la dernière année. Un couple devrait donc dépenser tout près de 12 ans en salaire sans rien acheter d'autre pour couvrir le prix d’une maison, en imaginant qu’il obtienne un taux hypothécaire de 0 %.

Montrant elle aussi des signes de surchauffe, la région métropolitaine de Toronto affiche un ratio de 7.7, en hausse d’un point sur un an. Le grand Montréal (4.8), Calgary (4.6) et Edmonton (4.1) s’en tirent avec des ratios plus respectables, mais c’est la région d’Ottawa-Gatineau qui offre les meilleures aubaines dans les grands centres avec un résultat de 3.9.

Une ville obtenant un ratio de 3 et moins est considérée comme étant abordable, tandis qu’une agglomération avec un ratio de plus de 5 est qualifiée de sévèrement inabordable.

Vancouver peut toutefois se consoler en se disant qu’elle est encore loin d’attendre la première position détenue par Hong-Kong et ses 18.1 points, suivi de Sydney avec un ratio de 12.2.

Des 92 agglomérations de plus d’un million d’habitants retenues pour l’étude, seules 11 ont été qualifiées d’abordables, toutes situées aux États-Unis. La liste comprend notamment Détroit, Kansas City, Buffalo et Rochester, la moins chère du lot avec son ratio de 2.5

L’étude a été réalisée en prenant compte de 406 villes situées dans neuf pays (Australie, Canada, Chine, Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour, Royaume-Uni et États-Unis).