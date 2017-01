Xavier Roy «n’avait pas l’intention de tuer»

Ce n’est pas avec l’intention de tuer que Xavier Roy s’est présenté au IGA des sources de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 12 juin 2015, mais bien avec celle de «commettre un méfait» et celle de «récupérer son dossier d’employé».

C’est du moins ce que le jeune homme de 19 ans est venu raconter aux membres du jury, lundi au palais de justice de Québec, au quatrième jour de son procès pour double tentative de meurtre, séquestration et port de déguisement dans un dessein dangereux.

Calme et concis, l’accusé a raconté comment il avait été intimidé par certains employés du IGA en se faisant traiter de «tapette, fif et profiteur de système» jusqu’à ce que, à bout, il choisisse de ne plus entrer au travail.

«Avec mon père, je suis allé porter mon CV au Métro et quand je l’ai dit à ma superviseure au IGA, elle m’a dit qu’elle ne me donnerait pas de bonnes références en raison de la façon dont j’étais parti», a-t-il dit en réponse aux questions de son avocat, Me François Cauchon.

Selon ce qu’il a raconté, le lendemain, il n’arrêtait pas «de penser à ça» et se disait que «plus jamais il n’allait pouvoir travailler».

«Je me sentais petit et terrifié à l’idée de ne plus pouvoir travailler», a-t-il ajouté.

Le 12 juin au matin, il s’est rendu au restaurant McDonald’s pour déjeuner puis au Canadian Tire «pour passer le temps».

C’est alors qu’a germé l’idée pour lui de se rendre au IGA pour «faire peur» et «prendre» son dossier.

Il a donc acheté un couteau et une arme à plombs qui nécessitait une bonbonne de CO2 pour fonctionner. Toutefois, cet article ne se retrouve pas sur la facture puisqu’il ne l’a pas achetée.

Salle de bain

Arrivé au IGA, il s’est payé une bouteille d’eau puis est allé à la salle de bain des employés pour «attendre».

«J’ai versé une bouteille d’eau de Javel sur le plancher, puis j’ai bouché le lavabo avec du papier brun. J’ai ensuite ouvert le robinet. Par la suite, je suis allé dans le bureau des superviseurs et là, la panique m’a pris et j’ai perdu le contrôle», a raconté le jeune homme.

«J’ai demandé à ce qu’on ouvre le coffre à roulettes dans lequel il y avait les dossiers, puis je ne me souviens pas de grand-chose», a-t-il ajouté.

Lors du prochain souvenir, le jeune homme est dans son lit et sa mère vient le réveiller «parce que des policiers sont à la porte».

Avant de conclure son interrogatoire principal, Xavier Roy a tenu à s’excuser aux victimes et à leur famille. «Mes excuses les plus sincères pour les évènements qui se sont produits», a-t-il dit.

En contre-interrogatoire, Me René Verret a rapidement voulu savoir pourquoi avoir mis huit plombs dans le barillet de l’arme si l’accusé n’avait pas l’intention de tuer, ce à quoi le jeune homme a répondu : «pour être plus crédible».

Le procès se poursuit lundi après-midi.