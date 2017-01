Bombardier vend six avions CRJ900 pour 280 millions $

Bombardier Avions commerciaux a annoncé, mardi matin, la vente de six appareils CRJ900 à CityJet pour un montant estimé de 280 millions $.

La commande conditionnelle, qui devrait devenir une commande ferme d’ici la fin du mois, est assortie d’une option d’achat sur quatre appareils supplémentaires, ce qui pourrait faire grimper la valeur du contrat jusqu’à 467 millions $ (621 millions $ CAN).

CityJet, une compagnie aérienne régionale basée dans la région de Dublin, en Irlande, compte louer ses nouveaux avions avec des équipages à Scandinavian Airlines.

«En un très court laps de temps, CityJet est devenu l'un des plus importants promoteurs européens des avions CRJ900 et nous sommes enchantés qu'il continue de placer sa confiance en Bombardier et ses produits », a déclaré Ryan DeBrusk, vice-président chez Bombardier Avions commerciaux, par la voie d’un communiqué.

CityJet prendra prochainement possession de quatre CRJ900 acquis lors d’une précédente commande, ce qui portera à 12 la flotte d’avions CRJ900 dont il est propriétaire.

Cet appareil biréacteur régional peut transporter jusqu’à 90 passagers.