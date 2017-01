Des ossements de bébé retrouvés dans le plafond d’une résidence

Des ossements, qui s’apparentent à ceux d’un bambin, ont été retrouvés, mercredi dernier, dans le plafond d’une résidence de Westmount, à Montréal.

C’est un entrepreneur, qui effectuait des travaux dans le sous-sol de la propriété, qui a fait la macabre découverte.

Selon lui, aucun doute, les ossements sont ceux d’un bébé.

Le squelette est tombé du plafond alors que le travailleur arrachait des tuiles au plafond de cette résidence construite au début des années 1900.

Selon l’entrepreneur, les ossements étaient enveloppés dans du papier journal datant approximativement des années 1950.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une enquête à la suite de la découverte de ces ossements.

Le squelette a été envoyé au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour une autopsie afin de déterminer sa nature et la cause du décès.

«C’est un travail de longue haleine, vraiment minutieux qui va être fait par les enquêteurs pour en savoir un peu plus sur l'origine de ces ossements», a confirmé Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.