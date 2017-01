Des parents furieux en raison des écoles ouvertes

Certaines commissions scolaires du sud-ouest du Québec ont choisi de maintenir leurs établissements ouverts, et ce malgré les conditions climatiques difficiles et les déplacements chaotiques sur les routes, mardi matin.

La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), en Montérégie, notamment a provoqué la colère de dizaines de parents en maintenant les classes.

Plusieurs d’entre-deux se sont défoulés sur les médias sociaux en jugeant cette décision d’irresponsable.

«Bande de cons.» «Belle gang d’ignorants.» «Les enfants laissés sur les coins de rue glissants sans autobus. Pas Fort.»

Toutefois, la CSMV a fait le point dans un communiqué envoyé sur l’heure du midi.

«Contrairement à certaines fausses informations propagées, le service de transport scolaire sera effectif à la fin des classes».

De plus la direction de la CSMV ajoute que la décision de fermer les établissements doit être prise très tôt le matin.

«La décision de fermer ou non les établissements doit se prendre tôt le matin, soit entre 6 h et 6h15, par respect pour les parents travailleurs qui doivent organiser la prise en charge lors des situations de fermeture et afin d’informer les transporteurs qui véhiculent nos élèves. Après cette heure, plusieurs parents peuvent avoir déjà quitté pour le travail», indique la CSMV.

De plus, la CMSV a indiqué que les conditions météorologiques n’étaient pas catastrophiques avant 6h. «La neige ou le grésil n’avait pas encore débuté, les prévisions météorologiques étaient imprécises et imprévisibles et les conditions routières étaient variables.»

Finalement la direction indique que les enfants ne sont pas obligés de se rendre à l’école et que les parents peuvent également choisir de les garder à la maison.

«C’est par respect pour les parents travailleurs et nos élèves que nous avons décidé de maintenir les établissements et les services de garde ouverts. Il est certain que nous respectons toute décision prise par les parents d’envoyer ou non leur enfant à l’école.»

Sur la Rive-Nord, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles a également choisi de maintenir les cours. Les autorités ont par contre indiqué à 8h45 suspendre les cours dans trois écoles, soit le secondaire du Harfang et son pavillon, l’école secondaire Rive-Nord, et l’école secondaire d’Oka.

La Commission scolaire de Laval a également maintenu ses écoles ouvertes.