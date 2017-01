Des trottoirs qui tardent à être déglacés

Les trottoirs glacés avaient des allures de patinoire mardi matin dans certains arrondissements de Montréal, comme dans Rosemont-Petite-Patrie.

Au coin des rues Saint-Denis et Beaubien, Louise Chapleau, brigadière, tentait tant bien que mal d’aider les enfants – et leurs parents – à traverser pour se rendre à l’école et au travail.

«C’est dangereux pour tout le monde, a-t-elle dit. Je suis partie d’ici vers 8h30 et les trottoirs n’avaient pas encore été déglacés.» Mme Chapleau a d’ailleurs été témoin de quelques chutes, mais aucune ne s’est avérée grave.

«Ici sur la rue Saint-Denis, les trottoirs étaient quasiment impraticables, mais ce que j’ai vu sur le boulevard Saint-Laurent, c’était encore pire. Surtout dans les sections plus en pente.»

Même son de cloche de la part d’Hans Chagnon, professeur d’éducation physique à l’école La Mennais, située à deux pas de là. «Je viens travailler à pied à tous les matins, mais [mardi], ça été particulièrement compliqué de me rendre au travail, a-t-il dit. Ça m’a pris beaucoup plus de temps qu’à l’habitude.»

Des propriétaires de restaurants et de café de la rue Beaubien, dont Nabih Nasir, propriétaire du café-bar Danny, faisaient remarquer que l’achalandage est inévitablement en baisse lorsque les déplacements sont aussi laborieux. «Il y a moins de gens qui se risquent à sortir de chez eux, c’est certain, a-t-il souligné. Et ça paraît dans nos commerces.»

La plupart des commerçants et des passants avec qui le «24 Heures» s’est entretenu dans le secteur abondaient dans le même sens: l’épandage de sel, de sable ou de gravier sur les trottoirs aurait dû être entrepris plus tôt afin de faciliter les déplacements et de réduire les risques de chute.

Aux alentours de 12h, l’état des trottoirs s’était relativement amélioré, grâce entre autres à l’opération de déglaçage qui s’est amorcée et au fait que les précipitations de grésil se sont changées peu à peu en neige.