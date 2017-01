Forcé d'aller mourir en Suisse

Un homme de Mascouche qui souhaitait mourir par suicide assisté s'est rendu en Suisse en décembre dernier pour mettre fin à ses jours comme il l'entendait. Ses proches ont reçu ses cendres la semaine dernière.

Pierre Lemire était atteint d'une maladie rare qui détruisait progressivement ses fibres nerveuses, la syringomyélie cervicale. Lorsque TVA Nouvelles l'avait rencontré en novembre dernier, il n'avait qu'une idée en tête: quitter Mascouche et aller mourir par suicide assisté en Suisse.

L'ancien opérateur de machinerie lourde et célibataire de 59 ans n'avait pas le droit à l'aide médicale à mourir au Québec parce qu'il n'était pas en fin de vie. Il a donc déboursé 20 000$ pour se rendre en Suisse.

Fin novembre dernier, il a rencontré sa famille, ses amis, pour un dernier repas et s'est rendu à l'aéroport Montréal-Trudeau. Il a pris un vol avec quatre de ses amis pour la Suisse.

Après un court séjour dans un hôtel, où il a rencontré un médecin, il s'est rendu dans une résidence le 2 décembre, où une infirmière lui a demandé s'il changeait d'idée.

«Elle lui a demandé: "Est-ce que vous voulez faire ça rapidement, ou attendre un peu?" Il a dit: "Non, le plus rapidement possible. Je suis prêt!"», raconte Renée Ouimet.

Assis dans son fauteuil roulant, il a bu lui-même le liquide qui allait provoquer sa mort quelques minutes plus tard.

«Je suis allé le caresser, puis j'ai dit: "Va-t'en, Pierre. Va faire un bon dodo. Va te reposer". Fait qu'il est parti en me regardant. Il m'a dit qu'il m'aimait, que j'avais fait ça comme une pro», ajoute l'aidante naturelle.

Ses amis ont ensuite quitté la pièce et quelques semaines plus tard, ils ont reçu le certificat de décès. Les cendres qui sont passées par le consulat canadien sont arrivées il y a une semaine.

«On reçoit ça dans une boîte scellée, avec le sceau. C'est par la poste, par courrier prioritaire qu'on reçoit ça. Moi, j'étais contente de recevoir Pierre, parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait», de dire Renée.

Cela a été très difficile à vivre pour ses amis et ses frères. «C'est vraiment déchirant. C'est vraiment triste parce que tu le serres dans tes bras et tu sais que tu ne le reverras plus», explique Denis Lemire.

«C'est toujours pour le monde qui reste que c'est douloureux», ajoute son frère Daniel.

Comme il l'a demandé, ses cendres seront déposées sur la terre de ses parents, à Mascouche, où il aurait préféré mourir.