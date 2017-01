Hausse du chiffre d’affaires, baisse du bénéfice net pour Metro

La chaine d’épicerie Metro a haussé son chiffre au premier trimestre de 2017, mais son bénéfice net a diminué par rapport à la même période l’an dernier.

Le chiffre d’affaires est passé à 2 971,3 millions $, une augmentation de 0,3 % par rapport au premier trimestre de l'an dernier, mais son bénéfice net a reculé de 1,2 % pour s’établir à 138,1 millions $.

«Nous sommes satisfaits de nos résultats du premier trimestre alors que notre chiffre d'affaires et notre bénéfice opérationnel ont augmenté dans un environnement difficile marqué par une déflation alimentaire et une forte concurrence. Nous continuerons d'exécuter nos plans d'affaires et nous sommes confiants de poursuivre notre croissance en 2017», a mentionné Eric R. La Flèche, président et chef de la direction.

Le conseil d'administration de Metro a annoncé une hausse du dividende trimestriel de 0,1625 $ par action ordinaire payable le 13 mars 2017, soit une augmentation de 16,1 % par rapport au dividende déclaré au même trimestre l’an dernier.