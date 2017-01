Investissements fédéraux de 18 millions dans le Bas-Saint-Laurent

Les gouvernements fédéral et provincial injectent près de 18 millions de dollars dans les établissements d'enseignement supérieur du Bas-Saint-Laurent.

L’annonce a été faite lundi par la ministre de l’Enseignement supérieur du Québec Hélène David, et le député fédéral de Louis-Hébert Joël Lightbound, au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Ces sommes sont essentiellement destinées à quatre projets pour moderniser les installations de recherche en concordance avec le Plan québécois des infrastructures.

La part du lion, 13 millions $, est octroyée à l’Université du Québec à Rimouski. La somme permettra d’augmenter les espaces de recherche de 600 mètres carrés en plus de développer davantage les recherches dans le secteur maritime, selon le recteur Jean-Pierre Ouellet.

«Si on veut être une province performante au niveau maritime, il faut aussi travailler avec l’international. Donc un premier jalon de ce déploiement, c’est avec la France. On a créé un institut franco-québécois pour le développement et la coopération scientifiques, de manière à soutenir le secteur maritime. C’est l’UQAR qui est porteuse de cette initiative au Québec. C’est une reconnaissance majeure pour la recherche qui se fait ici», a précisé le recteur Ouellet.

Autre bénéficiaire important de cette nouvelle enveloppe budgétaire : le Service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers, à Amqui.

La venue de Donald Trump comme président des États-Unis pourrait entraîner une renégociation des traités de libre-échange, ce qui pourrait toucher l’industrie du bois d’œuvre.

Le Service souhaite donc miser sur la diversification. «Il faut regarder toutes sortes d’avenues pour nos produits. La forêt, c’est essentiel pour le Québec. Il faut regarder comment innover et trouver des débouchés, parce que les négociations avec les Américains sur le bois d’œuvre n’ont jamais été faciles», a affirmé le député de Louis-Hébert, Joël Lightbound.

Deux autres projets ont reçu des fonds, au Cégep de Rimouski et au Cégep de La Pocatière.