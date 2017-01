La Ville de Montréal dit ne pas avoir été surprise par le verglas

Se défendant d'avoir été surprise par le verglas mardi matin, la Ville de Montréal s'attendait toutefois à un mélange de pluie et de neige et a dû ajuster rapidement ses opérations.

«Ça a été très vite, parce qu'il y a eu un rideau de pluie verglaçante qui s'est abattue sur le territoire. En peu de temps, ça s'est transformé rapidement», a expliqué Jacques-Alain Lavallée, chargé aux communications pour la Ville de Montréal.

Depuis 6 heures mardi matin, les équipes d'entretien de la Ville sont à pied d'oeuvre dans les 19 arrondissements. Environ 400 véhicules de déglaçage ont été déployés sur le territoire. M. Lavallée précise que les trottoirs et les chaussées des rues importantes, les entrées de métro, les arrêts d'autobus, les hôpitaux et les écoles ont été déglacés en priorité.

«À Montréal, on a 10 000 km de trottoirs et de chaussées, ce qui représente 18 fois la distance aller-retour Montréal-Québec», rappelle-t-il.

Néanmoins, de nombreux citoyens se sont plaints mardi matin sur les réseaux sociaux que les trottoirs étaient particulièrement dangereux et qu'ils cherchaient les cols bleus.

La Ville a-t-elle été surprise? À cette question, M. Lavallée explique qu'il «y avait de la neige prévue. Pour nous, on ne peut pas nécessairement mettre de l'abrasif s'il y a de la neige parce que ça la fait fondre puis ensuite il y a de la glace qui s'en suit si la température chute.»

Conditions changeantes

Rappelons qu'un autre cocktail météo a surpris la Ville au début de décembre, alors que la côte de Beaver Hall a été transformée en patinoire. Une vidéo filmant deux autobus de la STM, une autopatrouille du SPVM ainsi qu'un chasse-neige y perdant le contrôle avait fait le tour du monde.

M. Lavallée soutient que la Ville doit de plus en plus composer avec des conditions changeantes, comme c'est le cas aujourd'hui.

«Dès que les précipitations ont commencé, on a vu que ça se transformait. Ça a été vite, au début il y avait juste de la pluie et tout d'un coup la pluie verglaçante s'est abattue. On a donc fait très vite pour ajuster les opérations en fonction de la réalité», explique-t-il.

Il indique à titre d'exemple que la Ville, depuis quelques années, a installé des petites remorques pleines d'abrasifs derrière certaines chenillettes pour procéder à de l'épandage juste après le déblaiement.

«L'entretien des trottoirs, au cours des dernières années, ça a changé considérablement parce que la météo changeait considérablement», explique-t-il.