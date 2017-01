L’aide médicale à mourir permettrait d’économiser 139 M$

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Calgary suggère que le Canada pourrait économiser jusqu’à 139 millions $ par année en soins de fin de vie grâce à la légalisation de l’aide médicale à mourir, a rapporté le «National Post» lundi.

Pour parvenir à cette somme, les chercheurs se sont basés sur des données accumulées en Belgique et aux Pays-Bas. Si la tendance s’avère la même au Canada, jusqu’à 4 % des décès à survenir au pays pourraient être dus au suicide assisté, soit un peu plus de 10 700 morts par an.

En estimant que 80 % de ces personnes souffriraient du cancer et en évaluant le nombre de semaines moyen que ces patients ne passeraient pas en soin palliatifs, les chercheurs estiment que les dépenses en santé diminueraient de 35 à 139 millions $ par année.

En contrepartie, offrir l’aide médicale à mourir devrait coûter entre 1,5 million $ et 15 millions $, en fonction des médicaments utilisés et de la personne qui administre ce dernier traitement.

«Offrir une aide médicale à mourir au Canada ne devrait pas être un fardeau financier pour le système de santé et pourrait devenir une source d’économie substantielle», ont conclu les auteurs de l’étude.

Ceux-ci se sont aussi défendus de chercher à inciter les gens à opter pour le suicide assisté dans l’unique but de faire sauver de l’argent à l’État. «Ni les patients ni les médecins ne devraient considérer les coûts en prenant la décision très personnelle de demander ou d’offrir cette intervention», ont-ils souligné.

En 2016, 744 patients ont obtenu une aide médicale pour mourir, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale le 17 juin. Du nombre, environ 300 suicides assistés ont été pratiqués au Québec, où la mesure avait été légalisé en décembre 2015.

Vers la fin de l’année, deux patients par jour recouraient à ce service pour la seule province de l’Ontario.