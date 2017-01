L'entraîneur canin de «Mes vies de chien» se défend

L’entraîneur du Berger allemand qui fait l’objet de nombreuses critiques suite à la publication d’une vidéo prise sur le tournage du film «Mes vies de chien» assure que ces images ont été « montées à charge ».

La semaine dernière, des vidéos montrant un entraîneur forçant son chien Hercules à sauter dans une piscine d’eau vive sont apparues en ligne. Le groupe de défense des animaux PETA a donc demandé à boycotter le long-métrage, porté par Dennis Quaid et Josh Gad. Les responsables du film ont lancé une enquête sur le traitement des animaux, et ont dû annuler la première du film. L’entreprise Birds & Animals Unlimited, chargée de l’entraînement d’Hercules, a écrit une lettre à TMZ.com, assurant que la vidéo manquait de précision. «La semaine dernière, une vidéo montée de manière imprécise est sortie dans les médias, lit-on dans la lettre. Elle montrait un chien forcé d’entrer dans une piscine contre sa volonté, suggérant que cela avait traumatisé le chien. Rien de tel ne s’est passé, et ce genre de choses n’arriverait jamais avec l’un de nos entraîneurs.»

La lettre nie les accusations selon lesquelles le chien a été mis à l’eau contre sa volonté: «Il a été choisi pour ce film précisément parce qu’il aime l’eau». C’est quand les producteurs ont demandé à ce qu’Hercules entre dans l’eau à un endroit différent que le canidé a refusé, mais «après moins d’une minute au cours de laquelle il insistait pour revenir au point de départ initialement prévu, le plan a été abandonné et il a été conduit à la fin de la piscine, là où on lui avait appris à entrer, et il l’a fait avec joie.»

Lors d’un passage de la vidéo, on peut entendre «il faut juste le jeter», ce qui a alimenté les doutes quant au traitement du Berger allemand. Mais les entraîneurs précisent qu’ils ne savent pas qui a dit ça, tout en sachant qu’il ne s’agit évidemment «pas d’une personne ayant une quelconque autorité sur Hercules et sa santé, comme l’ont laissé entendre certains médias».

La lettre s’attarde ensuite sur une autre séquence de la vidéo, où on voit Hercules sous l’eau. L’entreprise assure que le courant a conduit le chien plus près du mur que lors des prises de vue précédentes. Le chien a donc été sous l’eau quelques instants, mais a été remonté à la surface par le plongeur qui était dans la piscine et par l’entraîneur. «Lors du tournage, un représentant d’American Humane était là tout le temps, il a approuvé et consigné chaque prise de vue. Chaque fois qu’Hercules était dans l’eau, il y avait deux entraîneurs sur les bords de la piscine, un entraîneur dans l’eau, un plongeur pour la sécurité, et le personnel chargé des cascades», précise la lettre.

L’organisation conclut sa missive ainsi: «Birds and Animals Unlimited étudie actuellement les prises de vue disponibles de ces scènes et étudie ses recours légaux envisageables. En attendant, nous recommandons fortement aux médias qui reçoivent ce genre de vidéos diffamatoires, dérangeantes et montées à dessin de se montrer prudentes avant de les diffuser et de les commenter.»