Choqués par les politiques du ministre Barrette touchant les pharmacies, les Coutu remettent pour la première fois en question leur goût de faire des affaires au Québec, lors d’une entrevue exclusive avec Paul Larocque, pour l’émission «J.E.».

Une épée de Damoclès plane au-dessus de la tête de l’industrie pharmaceutique en général, et du Groupe Jean Coutu en particulier. «Et je ne veux pas qu’elle me tombe sur la tête», dit Jean Coutu, président du conseil d’administration dans sa première sortie publique contre les mesures du ministre Barrette.

Le ministre de la Santé, Gaetan Barrette, a en effet changé les règles du jeu. Il a coupé dans les ristournes aux pharmaciens, et réduit leurs honoraires. Le conflit entre l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) et Québec dure depuis 2015 et est en arbitrage. Un autre point de friction concerne l'achat de médicaments génériques. Jean Coutu est propriétaire du fabricant Pro Doc.

«Les actionnaires nous ont boudé ces temps-ci, dit François Jean Coutu, président et chef de la direction. Et je les comprends. Personne ne veut investir dans une compagnie et une industrie où il y a de l’incertitude. Et ça nous fait reconsidérer un paquet de choses...»

François Jean Coutu a rappelé que le Groupe vient d’investir 194 millions $ dans le siège social et le nouvel entrepôt ultra moderne, situés à Varennes. «On l’a fait parce qu’on a confiance. On avait le désir et le goût de développer. J’avoue qu’à moins que ça ne soit corrigé de façon claire, ça nous a enlevé le goût de travailler à long terme.»

Le tabou de l’argent

Le patriarche de la famille, de son côté, est particulièrement outré de ce qu’il entend à travers les branches. «On a même dit: s’ils ont investi 194 millions $, c’est parce qu’on trop d’argent, et qu’on charge trop cher! C’est effrayant de se faire dire ça! s’insurge Jean Coutu. L’argent qu’on a fait, on l’a réinvesti pour le Groupe, et pour le public.»

Y a-t-il une entreprise au Québec plus admirée de la clientèle? demande-t-il. «On doit faire quelque chose qui plait au monde. Il y a trop d’argent, dit le gouvernement! Alors que dans le domaine de la santé, le gouvernement fait le meilleur deal!»

Les pharmaciens offrent des soins de santé aux citoyens sept jours sur sept, sans attente, rappelle François Jean Coutu.

Des propositions sans suite

En remettant à Gaetan Barrette les clés du ministère de la Santé, le premier ministre Couillard lui a demandé de réduire le prix des médicaments au Québec.

«C’est une intention louable, dit François Jean Coutu. Depuis ce temps, tous les intervenants, que ce soit les grossistes, les pharmaciens ou les fabricants de médicaments génériques, ont donné au ministre Barrette plein de solutions pour réduire les prix. Et on les rejette du revers de la main! On est insulté. On l’a fait savoir à plusieurs reprises.»

Les Coutu ont demandé, depuis plusieurs mois, une rencontre avec le premier ministre, Philippe Couillard, ainsi qu’avec le ministre de la Santé, Gaetan Barrette, et les ministres aux portefeuilles économiques. En vain. Ils n’ont reçu aucune réponse de Québec.

À vendre?

Est-ce que les Coutu songent à vendre? «Disons que la famille se pose des questions», dit François J. Coutu.

Les Coutu ont pourtant toujours rejeté cette idée. La quatrième chaîne en importance au pays en fait saliver plusieurs. «Si vous saviez comment, autour de notre entreprise, il peut y avoir des loups affamés», dit Jean Coutu.

Son fils se dit encore confiant. «On est tellement fier de ce qu’on a réalisé. On se dit qu’il faut que ça continue. Mais est-ce qu’on est rendu là?»