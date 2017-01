Les parents de Denis Villeneuve très émus

Le téléphone ne dérougit pas à Gentilly chez les parents du réalisateur Denis Villeneuve mis en nomination dans huit catégories à la prochaine cérémonie des Oscars pour son film Arrival, dont celle du meilleur réalisateur.

«Des gens de la place nous félicitent, raconte Jean Villeneuve. À Gentilly, il est bien vu et les gens sont tous fiers qu'il soit de Gentilly».

«C'est absolument extraordinaire. On n'en revenait pas. On a appris ça à la radio et ma femme pleurait tellement elle était émue», ajoute le père du réalisateur québécois.

À trois reprises déjà, Denis Villeneuve s'est retrouvé en nomination aux Oscars, mais il n'est jamais monté sur le podium. Il est le premier québécois à se retrouver en lice pour le titre de meilleur réalisateur.

Le maire de Bécancour commence à réfléchir à l'idée d'accorder une reconnaissance permanente à Denis Villeneuve pour l'ensemble de son oeuvre. Il évoque la création d'un festival des films du réalisateur ou encore d'un musée.

«Chaque fois qu'on a un fils ou une fille de chez nous qui performe à ces échelons, nous sommes toujours satisfaits à tous les niveaux» s'enthousiasme le maire Jean-Guy Dubois.

La cérémonie des Oscars aura lieu le 26 février. Les parents du réalisateur n'excluent pas de faire le voyage à Los Angeles pour y assister.