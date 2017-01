Les services médicaux débordés

Les conditions météo difficiles dans la grande région de Montréal, mardi, ont causé bien des problèmes, entre autres aux piétons, ce qui a eu un impact direct dans plusieurs urgences.

À l’hôpital Charles-LeMoyne, à Longueuil, on confirme qu’il y a eu une augmentation de l’achalandage aux urgences en raison d’incidents liés aux intempéries.

«C’était une patinoire, je pense que ça aurait été plus sécuritaire de me promener avec des patins», a déclaré Olivier Doyon, qui habite Longueuil. Son circuit d’autobus a été annulé et il a dû se résigner à marcher sur les trottoirs glacés pour se rendre au travail. Il a plutôt passé la journée à l'urgence et en est ressorti avec un plâtre.

«Je suis glissé et tombé sur mon poignet, raconte-t-il. En fait, je joue de la batterie, alors c'est sûr que je suis complètement bloqué, mais c'est 5 à 6 semaines si tout va bien.»

Les ambulanciers en ont eu plein les bras dans la région de Montréal et les environs. Ils ont reçu jusqu’à une centaine d'appels à l'heure.

À la suite de nombreux accidents sur les routes et sur les trottoirs, plusieurs piétons et automobilistes ont dénoncé le manque d’épandage d’abrasif.

«Est-ce qu’on aurait pu faire encore mieux? Certainement, affirme le ministre des Transports, Laurent Lessard. C’est à tout ça qu’on s’attarde aujourd’hui pour s’assurer que les gens puissent au maximum avoir des routes sécuritaires.»

«Quand on a vu à 6h que la météo était en train de changer et qu’un rideau de verglas allait s’abattre sur Montréal, c’est pour ça qu’on a lancé les équipes», déclare Jacques-Alain Lavallée, porte-parole de la Ville de Montréal.

En journée, la pluie verglaçante s’est transformée en neige et le vent s’est mis de la partie.

Si l’heure de pointe matinale a été chaotique, le retour à la maison, lui, a été plus agréable dans la grande région de Montréal. Les précipitations ont complètement cessé en fin d’après-midi.