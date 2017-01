À 89 ans, Jean Coutu est toujours aussi impliqué au sein de son entreprise qui compte aujourd'hui 22 000 travailleurs et près de 500 pharmacies.

Dans sa rencontre avec Paul Larocque à son nouveau siège social de Varennes, l'homme d'affaires parle de son héritage et des rêves qu'il a encore à réaliser.

Les téléspectateurs auront aussi droit à une visite exclusive de la garderie, du gymnase et de l’entrepôt ultramoderne du siège social, là où on reçoit et expédie tout ce qu’on trouve dans les pharmacies du Groupe Jean Coutu.

Une entrevue à ne pas manquer, mardi dès 19h30, sur les ondes de TVA.