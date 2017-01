L'heure de pointe s'annonce difficile

Les premiers flocons amenés par la tempête attendue un peu partout au Québec mardi devraient arriver à Montréal juste à temps pour l’heure de pointe du matin, selon les images radars diffusées par Environnement Canada.

Dans la métropole, environ 15 centimètres de neige parfois forte et mêlée de grésil sont attendus au cours de la journée, le tout balayé par des rafales atteignant jusqu’à 60 km/h.

«L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines», a d’ailleurs averti Environnement Canada.

Les différentes villes du Sud de la province seront touchées tour à tour en matinée, au fur et à mesure de la progression de la dépression en provenance de la côte est des États-Unis. Entre 15 et 25 centimètres sont attendus, selon les secteurs.

Les régions les plus à l’est, incluant la Gaspésie et la Côte-Nord, devront attendre à la nuit prochaine pour recevoir la tempête. Du côté de Sept-Îles, jusqu’à 30 centimètres de neige pourraient tomber mercredi, tandis que Gaspé n’en attend qu’entre cinq et dix.

Du côté de l’aéroport de Montréal, plusieurs vols ont été retardés ou annulés, principalement à destination ou en provenance de la Nouvelle-Angleterre et de l’Ontario. Les voyageurs sont invités à consulter l’horaire des vols pour éviter les mauvaises surprises.