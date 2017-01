Mon pays, c’est l’hiver et... le bordel!

L’un des sujets de prédilection des Québécois était à l’honneur ce matin alors que le cocktail météo qui s’est abattu sur plusieurs régions en a fait rager plus d’un.

Piétons et automobilistes y ont goûté: rues et trottoirs transformés en patinoire, innombrables sorties de route et carambolages ainsi que des retards pour se rendre au travail.

Est-ce possible que les responsables de l’entretien du réseau routier aient décidé de cesser l’épandage préventif par souci d’économie?

«Si c’est le cas, ça me met en colère», lance Luc Lavoie, de l’émission «La Joute», à l’antenne de LCN, en faisant remarquer que les contribuables paient déjà suffisamment de taxes sans avoir en plus à subir une baisse de service.

«Il ne s’agit plus ici de faciliter le transport, c’est une question de sécurité, souligne-t-il. Des accidents se produisent, des gens se retrouvent aux urgences avec des fractures. Comment se fait-il qu’on soit encore confronté à ça?», s’interroge-t-il.

Ce qui n’aide en rien la situation, constate Luc Lavoie, c’est qu’on ne sait jamais vraiment à qui s’adresser: le maire, le ministre des Transports, les syndicats, bref, il y a toutes sortes de «structures au Québec qui s’autosuffisent et qui oublient qu’il y a des citoyens qui demandent des services essentiels».

Comme en politique, il y a toujours deux côtés à une médaille. Ainsi, Bernard Drainville, lui, a choisi de se faire l’avocat du diable.

«Nous sommes au Québec. Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver. Et l’hiver, c’est la neige, le verglas, la glace. Ce que j’ai compris, c’est que les prévisions météorologiques annonçaient du grésil et de la neige et finalement, on a eu du verglas.

«Je suis un petit peu tanné qu’on blâme toujours les bleus, les travaux publics, les déneigeurs, les déglaceurs. On est au Québec, il y a un hiver, il faut donc accepter, à un moment donné, qu’il y ait des imprévus et des surprises, qu’on ne peut pas toujours savoir exactement ce qui va tomber. Peut-on simplement les laisser travailler un peu?»

Même si la météo est loin d’être une science exacte, l’épandage d’abrasifs devrait s’imposer quand on prévoit des précipitations et un mercure autour du point de congélation. «Verglas et grésil ont une affaire en commun, ça glisse, alors on met du sel», dit Luc Lavoie.

Citant l’exemple des fermetures d’écoles, Bernard Drainville estime de son côté que le monde aime bien jouer aux gérants d’estrade. «Quand c’est pas si pire que ça et qu’on ferme les écoles, on gueule après les commissions scolaires en disant qu’elles n’auraient pas dû les fermer. Et quand c’est grave, mais qu’elles ne les ferment pas, on dit : dans notre temps, nous étions tough, et ils auraient laissé les écoles ouvertes», mentionne-t-il, en y allant d’une drôle de suggestion: que ce soit l’équipe de «La Joute» (ses deux analystes et son animateur Paul Larocque) qui gère la prochaine tempête...

