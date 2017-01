Un forum sur l’avenir des soins de santé

Face à l'incertitude que suscitent les changements apportés dans le secteur de la santé, le Comité vigie santé matapédien et ses partenaires tiendront un forum le 18 mars à l’école secondaire Armand-Saint-Onge d’Amqui.

Grâce à cet événement, les organisateurs souhaitent pouvoir dresser un portrait de la situation, trouver des pistes de solution et se faire entendre des dirigeants du réseau.

Les impacts des coupes en santé sur la population sont nombreux en région. La centralisation des services oblige ainsi plusieurs citoyens à se déplacer pour recevoir certains traitements, parfois vitaux.

«C’est de la centralisation, on ne sent pas du tout qu’ils veulent aider les régions. Au contraire, je ne dirais pas qu’ils veulent fermer les régions, mais ils nous enlèvent toutes les années quelque chose. Ils nous enlèvent des infirmières, des fois des médecins et du service», déplore Gilbert Bérubé, un citoyen d’Amqui qui est à l’origine du Comité vigie santé matapédien.

«Le Bas-Saint-Laurent, ce n’est pas que Rimouski, La Matapédia a le droit à des soins de qualité, accessibles et de proximité. À travers les informations que je reçois des usagers de la santé et du personnel, il y a des manques et des choses qu’on peut améliorer. De nouveaux besoins apparaissent, alors c’est le message qu’on veut envoyer à travers le forum », a précisé de son côté le député péquiste Pascal Bérubé.