À 89 ans, Jean Coutu a parlé publiquement de ses problèmes de santé pour la première fois.

«J’ai eu un petit avertissement que je n’ai pas aimé. J’étais chez des amis dans le Sud, cet hiver, on jouait au bridge, j’aime bien ça, et j’ai dit: "J’ai chaud, je vais sur le balcon". En revenant, pouf!, je suis tombé à terre. Je me suis dit: "Peut-être la prochaine fois, je ne reviendrai pas."»

C’était un petit AVC. «On ne s’attend jamais à ça. C’était la première fois que j’étais malade sérieusement.»

Est-il devenu craintif? «Non. Je sais que ça va arriver. On sait tout ça. Mais on n’est pas pressé! On voit qu’en avant, il y en a beaucoup moins qu’en arrière.»

Qu’est-ce qui a fait carburer Jean Coutu?

«Faire des sous pour faire des sous, tu rates ton coup. Il faut avoir du plaisir. J’en ai tous les jours. Avant d’avoir 100 ans, je vais faire une couple d’acquisitions!»

De quoi est-il le plus fier? De ses employés et de leur bien-être. «Ce ne sont pas de gros salaires, on est en pharmacie», dit-il. Mais il s’est fait un devoir qu’ils soient les mieux traités de l’industrie, les mieux payés.

Lorsqu’ils quittent, après 25, 30 ou 40 ans dans l’entreprise, Jean Coutu leur demande: «Comment avez-vous aimé ça?». Alors ils répondent: «J’ai aimé ça travailler pour vous. Tu ne peux pas demander une plus grande satisfaction», dit-il, les yeux embués par les larmes.»