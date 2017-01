Une matinée difficile pour un piéton!

Un piéton a eu une matinée plutôt difficile mardi matin au centre-ville de Montréal.

Sur la vidéo captée par Shelbay Antoine, un internaute de Laval, on peut voir un homme perdre l’équilibre sur le trottoir glacé de la rue University, près de l’Hôpital Royal Victoria.

Incapable de se relever, le pauvre marcheur se laisse ensuite glisser sur les fesses dans la côte.

Refusant de lâcher prise, il tente une deuxième fois de se remettre debout, mais il trébuche à nouveau.

Le piéton réussit finalement à reprendre le dessus sur la situation. De retour sur ses deux pieds, il continue sa promenade sur la voie complètement couverte de glace.

La vidéo cocasse, mise en ligne mardi matin, a été visionnée à plus de 25 000 reprises sur Facebook en plus d’avoir été partagée plus de 650 fois.