Une tumeur de cinq livres retirée du visage d’une fillette

Des chirurgiens américains sont parvenus à ôter une énorme tumeur du visage d’une fillette de trois ans.

L’opération a eu lieu à centre hospitalier de Shreveport à la fin du mois de décembre et a été médiatisée par les médecins mardi.

C’est le docteur Celso Palmieri, professeur adjoint du service de chirurgie maxillo-faciale, qui a repéré le cas de Melyssa Delgado Braga.

Il faisait une revue de publication sur Internet quand il est tombé sur l’histoire de la petite fille qui vit au Brésil.

Constatant que la famille de Melyssa essayait de la faire soigner aux États-Unis, il a contacté son chef de service, le docteur G.E. Ghali, et lui a demandé si l’hôpital pouvait faire quelque chose pour elle, rapporte KSLA.

Ce dernier a assuré qu’il pouvait l’opérer et a été cherché de l’aide auprès d’un autre hôpital de Shreveport qui a l’habitude de recevoir des familles étrangères.

«Quand j’ai su que l’opération serait possible, j’ai passé des heures sur les réseaux sociaux pour retrouver la famille. Je l’ai finalement retrouvée et un mois plus tard tout le monde était à Shreveport», a expliqué le Dr Palmieri.

L’intervention chirurgicale a eu lieu le 20 décembre dernier et a duré près de 10 heures.

Elle a été qualifiée de «véritable succès» par les médecins.

«Melyssa souffrait d’une tumeur très rare pour un enfant de son âge, un myxome», a fait savoir le Dr Ghali.

La tumeur retirée pesait plus de cinq livres et les médecins ont reconstruit sa mâchoire grâce à une plaque en titane.

La fillette devra subir plusieurs autres opérations lorsqu’elle grandira.