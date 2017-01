Urgences-santé demande aux gens de rester chez eux

La pluie verglaçante et le grésil ont rendu les déplacements extrêmement périlleux sur le sud-ouest du Québec en matinée mardi, au point où les services d’urgence demandent à la population de rester à la maison.

«On demande aux gens, dans la mesure du possible de rester chez eux», a lancé le porte-parole d’Urgences-santé, Benoît Garneau sur les ondes de LCN.

Bien qu’Urgences-santé ait prévu plus d’effectifs en prévision de cette matinée chaotique, la demande d’aide est très importante.

«Depuis très tôt ce matin nous recevons beaucoup, beaucoup d’appels autant pour des chutes que pour des accidents. On reçoit tellement d’appels, on est complètement débordés. On avait prévu hier plus de ressources ambulancières ce matin, ç’a été fait, et on tente toujours d’en ajouter», a ajouté le porte-parole.

M. Garneau invite les personnes dont la situation n’est pas urgente à téléphoner plutôt le 811 s’il s’agit d’un problème de santé. «Si c’est une situation urgente, évidemment appelez le 911», précise M. Garneau.

Habituellement vers 9h du matin lors d’une journée dite «normale», Urgences-santé reçoit environ 200-250 appels. «Aujourd’hui, on frise le 400 appels, donc c’est pratiquement le double qu’à l’habitude.»

La plupart des appels concernent des personnes blessées lors de chutes. «Faut continuer à répondre au reste des appels urgents. On fait notre possible pour répondre le plus rapidement possible aux urgences. Les appels non urgents vont devoir être retardés un peu. On demande la collaboration de la population» conclu le porte-parole.