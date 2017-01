Baisse de l’activité économique en octobre au Québec

L'Institut de la statistique du Québec a observé un recul de 0,4 % du produit intérieur brut (PIB) réel du Québec pour le mois d’octobre 2016.

L’Institut a remarqué une moindre production de biens, mais une augmentation des services pour ce mois. Les industries productrices de biens ont enregistré une diminution de 2,0 %. Dans cette catégorie, on retrouve l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz (- 2,7 %), la construction (- 0,9 %) ainsi que le secteur de la fabrication (- 2,5 %).

En ce qui concerne les services et le commerce de gros (+ 1,7 %), les services immobiliers et services de location et de location à bail (+ 0,3 %), les services professionnels, scientifiques et techniques (+ 1,2 %) ainsi que les soins de santé et l'assistance sociale (+ 0,3 %) ont tous progressé.

Le secteur de la fabrication continue quant à lui d’évoluer en dents de scie. En octobre, il a diminué de 2,5 %, après une hausse de 1,7 % en septembre et une baisse de 2,4 % en août.

Pour sa part, l'industrie de la construction a subi un ralentissement. En octobre, la production a fléchi de 0,9 %, après avoir connu une hausse de 1,8 % en septembre. Cette baisse s’explique principalement par des baisses dans le secteur de la construction résidentielle et dans les travaux de génie. «La baisse dans le secteur résidentiel est due au ralentissement noté dans la construction de maisons neuves (maisons simples, en rangée et appartements). En revanche, on constate une hausse dans les rénovations résidentielles», mentionne l’ISQ.

Les États-Unis premier partenaire

Les exportations vers les États-Unis, qui représentent 70,3 % des exportations québécoises, ont augmenté de 5,5 % en novembre 2016. Au chapitre des importations, les marchandises qui proviennent des États-Unis sont aussi les plus nombreuses à franchir les frontières québécoises, bien que les importations américaines non désaisonnalisées et en dollars courants ont diminué de 6,7 %. Elles constituaient néanmoins 32,7 % des importations québécoises en novembre 2016.

Dans l’ensemble, les exportations internationales du Québec ont augmenté de 7,7 % en novembre dernier, mais leur volume cumulatif pour les 11 premiers mois de 2016 est inférieur de 1,9 % à celui de 2015, pour la même période, a révélé l'Institut de la statistique du Québec.

Les principaux gains concernent notamment les exportations d’aéronefs, de l'aluminium et ses alliages, alors qu’en contrepartie, les produits pharmaceutiques et médicinaux, de l'électricité et des minerais et des concentrés de fer ont connu les plus forts reculs.

Au chapitre des importations, la diminution est double: 1,5 % de moins en novembre et un repli de 3,1 % pour les 11 premiers mois de 2016.

Le pétrole brut figure parmi les 25 premiers produits les plus importés par le Québec.