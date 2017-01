Des bébés montréalais pourraient ne pas être vaccinés

Les négociations entre les médecins et le ministère de la Santé, qui veut interdire l’imposition de certains frais accessoires à compter de jeudi, pourraient empêcher des bébés montréalais de recevoir leurs vaccins dans les délais requis.

Selon le quotidien «Montreal Gazette», des cliniques n’offriront plus ce service puisqu’elles ne pourront plus facturer 10 $ à 20 $ de frais. Des parents ont été avertis qu’il allait devoir se tourner vers les CLSC, mais ceux-ci sont débordés et il est parfois impossible d’avoir un rendez-vous avant la fin du mois de mars.

«Certains vaccins sont primordiaux pour les nourrissons prématurés ou les patients atteints d’une maladie cardiaque», a souligné Pascale Hamel, directrice de l’Association pédiatrique du Québec.

L'interdiction de réclamer des frais accessoires entraînera une diminution de la vaccination pour les enfants de la région de Montréal, ont averti des médecins. «Les retards de vaccination peuvent avoir des conséquences dangereuses pour tous les groupes d'âge et entraîner la maladie, voire la mort», a mis en garde Mme Hamel.

«Le Québec a l'un des meilleurs taux de vaccination au Canada, a déclaré François Boucher, de la Société canadienne de pédiatrie. La vaccination des nourrissons est une priorité absolue pour les médecins qui prennent soin des enfants.»

«Donc, si certains jouent ce jeu, c'est une honte, a poursuivi M. Boucher. Ils doivent continuer à vacciner, sinon ils ne font pas leur travail. C'est inapproprié et c'est contraire à l'éthique.»