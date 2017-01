Des pêcheurs sur glace jouent avec le feu

Avec le temps doux des derniers jours et les forts vents, les glaces du Saint-Laurent sont fragiles à tel point que la Garde côtière a émis un avis de ne pas s'y aventurer.

L’avis publié mercredi matin vise les pêcheurs sur glaces, les motoneigistes, et tous ceux qui voudraient s’y aventurer.

Selon la Garde côtière canadienne, le couvert de glace pourrait se détacher et se briser, mettant des vies en danger.

L’avertissement a été émis pour tout le fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Québec.

Malgré cette recommandation, de nombreux pêcheurs étaient toujours sur le fleuve sur l’heure du midi, près de Saint-Lambert.

Ceux rencontrés par TVA Nouvelles se trouvaient dans une zone déjà à risque, où le couvert est très mince, sous le pont Champlain.

«On y va et il n’y a pas de danger. Tu n’y vas pas si tu ne connais pas ça. C’est sûr qu’on n’amène pas les enfants non plus, mais c’est un bassin ici, c’est figé», a expliqué un pêcheur à notre journaliste.

Selon un autre pêcheur, il y avait au moins 12 pouces d’épaisseur de glace à cet endroit.