Faire parler le squelette du bébé enveloppé dans des journaux

Les restes humains de l’enfant découverts dans le plafond d’une résidence cossue de Westmount, la semaine dernière, permettront-ils de savoir qui il est et comment il est mort? Rien n’est impossible avance un anthropologue judiciaire.

«Dans un premier temps, l’anthropologue détermine le sexe de l’enfant grâce à l’analyse du crâne humain. On regarde entre autres la poussée dentaire pour déterminer l’âge de l’enfant au moment du décès», précise Guy Gauthier, auteur du livre «Secrets d’ossements».

D’après ce qu’il a été possible d’apprendre hier, le petit squelette est tombé du plafond de la résidence, construite au début du siècle dernier, alors qu’un entrepreneur arrachait des matériaux. L’homme a raconté que les ossements étaient enveloppés dans des journaux des années 50.

Liquides biologiques

«Dans le papier journal, on peut chercher des traces de liquides biologiques qui permettraient d’analyser l’ADN de l’enfant», poursuit l’anthropologue judiciaire.

Même après toutes ces années, le spécialiste des ossements soutient que les analyses permettront de découvrir de l’ADN sur le petit squelette. «On a analysé de l’ADN sur des momies égyptiennes, donc on peut facilement le faire sur un enfant né à cette époque-là. Il faudra comparer l’ADN avec tous les propriétaires de la maison afin de savoir s’il y a concordance.»

Homicide?

Sera-t-il possible de découvrir si l’enfant a été victime d’un homicide ou s’il est mort de causes naturelles? «On peut regarder sur les ossements s’il y a des traces de traumatisme causées par divers objets contondants ou pointus. S’il y a absence de traumatisme, est-ce un enfant mort dans son sommeil? Une adolescente aurait-elle accouché et aurait caché l’enfant», formule Guy Gauthier.

L’anthropologue judiciaire croit que la science permettra d’élucider le cas. «C’est un cas rare, mais ce sont les mêmes techniques pour un enfant ou un adulte, je ne suis pas inquiet. Cependant, déterminer son identité pourrait prendre plus de temps», conclut M. Gauthier.