Quatre ans de prison pour 7 millions

Deux décennies après le début du scandale des commandites, l’un de ses acteurs-clés, Jacques Corriveau, a écopé de quatre ans de pénitencier.

Âgé de 83 ans, le condamné a pris le chemin de la détention, mercredi au palais de justice de Montréal.

En novembre, il avait été reconnu coupable devant jury d’accusations de trafic d’influence, de fabrication de faux, ainsi que de recyclage de produits de la criminalité.

«Le crime principal, c’est le trafic d’influence qui est passible d’un maximum de cinq ans de pénitencier, a expliqué son avocat Me Gérald Soulière. Quant à nous, c’est une sentence sévère.»

L’avocat, qui a déjà porté le verdict en appel, fera de même pour la peine. Il pourrait même demander la libération de son client en attendant la suite des procédures.

Corriveau a longtemps été un proche de Jean Chrétien, ce qui lui avait permis d’exercer son trafic d’influence de 1997 à 2003. À l’époque, le gouvernement fédéral avait lancé le programme des commandites, afin de promouvoir le Canada lors d’événements culturels, sociaux ou sportifs.

L’influence de Corriveau a ainsi permis l’octroi de contrats, et il empochait au passage une commission de 17,5 %. En six ans, il a ainsi garni son compte bancaire de plus de 7 millions $. Une partie de l’argent avait pu être récupéré dans les années qui ont suivi le scandale.

À l’époque, il était si proche de M. Chrétien qu’il pouvait aller souper et dormir au 24 Sussex (la résidence officielle du premier ministre), et il tutoyait même la femme de M. Chrétien.

«Il parlait même des longueurs (de natation) qu’il faisait avec le premier ministre», avait même expliqué Me Jacques Dagenais, lors du procès devant jury l’automne dernier.

Amendes

En plus de la peine écopée mercredi, Corriveau a aussi dû faire une croix sur une retraite dorée. La semaine passée, la justice lui avait ordonné de rembourser plus de trois millions de dollars à l’État.

Il devra donc vendre sa maison cossue de Saint-Bruno-de-Montarville évaluée à près d’un million $, et verser une partie des recettes au gouvernement fédéral.

Il devra aussi se délester de 853 801 $, soit la totalité d’un de ses comptes bancaires. Et il a également accepté de payer une amende d’environ 1,5 million $, d’ici les cinq prochaines années.

À la fin, il lui restera un peu moins de 500 000 $.